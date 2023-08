Découverte du nouveau pôle d’entraînement et d’expertise de l’École Nationale de Ski et d’Alpinisme Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme Chamonix-Mont-Blanc, 16 septembre 2023

Découverte du nouveau pôle d'entraînement et d'expertise de l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme

Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00

Entrée libre. Venez découvrir la toute nouvelle halle d'escalade et le plateau d'expertise pédagogique et sportive. Des démonstrations auront lieu au cours de plusieurs ateliers :

– escalade en fissure (largeur et forme de fissure réglables),

– pose de coinceurs,

– escalade indoor en dry tooling,

– manœuvres de corde en hauteur,

– escalade sur un fronton bloc très proche de celui qui sera utilisé pour les Jeux Olympiques d’été de 2024 à Paris,

– ski de pente raide avec un module dont l’inclinaison est réglable,

– tyrolienne pour tester le déclenchement des parachutes de secours.

Enfin la projection en continu d'un film consacré aux tests de matériels d'alpinisme vous sera proposée.

Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme
35 route du Bouchet, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Implantée au pied du mont Blanc, l'E.N.S.A. a été créée en 1946 avec pour missions, la formation des professionnels de la filière montagne, la recherche et l'expertise.

