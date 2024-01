Rencontre Angle Droit : La justice française face aux crimes contre l’humanité École nationale de la magistrature Bordeaux, 17 janvier 2024, Bordeaux.

Dans le cadre du cycle de rencontres Angle Droit en partenariat avec l’École Nationale de la Magistrature de Bordeaux.

Inscription gratuite et obligatoire pour assister à la conférence à l’ENM Bordeaux sur le portail documentaire : https://redoc-bibliotheque.enm.justice.fr/conferences-angle-droit.aspx

A la tête du parquet du « pôle crimes contre l’humanité » du TJ de Paris pendant près de 10 ans, Aurélia DEVOS livre le récit captivant de la création inédite de ce pôle spécialisé en 2012, de ses débuts d’enquêtes hors-normes jusqu’à son premier procès d’assises pour génocide. Son ouvrage est l’occasion de mettre en lumière auprès du grand public cet aspect de la justice française fondé sur la compétence universelle.

Lors de cette soirée-débat avec le public, Emmanuel DAOUD, apportera aux côtés de la magistrate son regard expérimenté d’avocat pénaliste, spécialiste du droit international.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace avec Aurélia DEVOS sur le stand Mollat aménagé pour l’occasion au sein de l’ENM Bordeaux.

Conférence filmée et retransmise en direct sur la chaîne YouTube de l’ENM (sans inscription)

https://www.youtube.com/@ecolenationaledelamagistrature

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/oZ16

« Depuis 2012, la France peut poursuivre des auteurs présumés de crimes contre l’humanité, même si ces auteurs sont étrangers et si leurs crimes ont été commis à l’étranger, dans une mission d’entraide pénale mondialisée. A. Devos rend compte de cette expérience de dix ans comme magistrate à travers notamment des portraits de victimes, de bourreaux et de juges. » ©Electre 2023

