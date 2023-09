Rencontre Angle Droit : Les mineurs face à la prison École nationale de la magistrature Bordeaux, 18 octobre 2023, Bordeaux.

Rencontre Angle Droit : Les mineurs face à la prison Mercredi 18 octobre, 18h30 École nationale de la magistrature

Dans le cadre des rencontres Angle Droit et en partenariat avec l’École Nationale de Magistrature.

Conférence gratuite dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire sur : https://my.weezevent.com/besson-enm

La rencontre sera diffusée en direct sur la page Youtube de l’ENM :

https://www.youtube.com/@ecolenationaledelamagistrature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:30:00+02:00 – 2023-10-18T20:00:00+02:00

