Gironde L’école nationale de la magistrature et le tribunal judiciaire Ecole nationale de la magistrature Bordeaux, 6 septembre 2023, Bordeaux. L’école nationale de la magistrature et le tribunal judiciaire 6 septembre et 4 octobre Ecole nationale de la magistrature 3€ (Gratuit Carte Jeune) L’école nationale de la magistrature et le tribunal judiciaire C’est dans un contexte patrimonial remarquable que G. Gillet et R. Rogers vont poursuivre la construction de l’îlot judiciaire à l’histoire séculaire. Des Trente Glorieuses à l’architecture High-Tech la justice se bâtit en regard de la ville historique.

6 septembre & 4 octobre à 11h (45 min). Rdv devant l’école nationale de la magistrature, parvis des Droits de l’Homme (Tram B & A station Hôtel de ville), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. Ecole nationale de la magistrature Parvis des Droits de l’Homme, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T11:00:00+02:00 – 2023-09-06T11:45:00+02:00

patrimoine architecture

