MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal Ecole NAD, 10 octobre 2023, Montréal.

À l’occasion du 5e anniversaire de MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal qui se déroulera du 10 au 13 octobre 2023, le Printemps numérique vous invite à déposer votre candidature pour présenter conférences, panels de discussion et ateliers autour du thème principal : INTELLIGENCE COLLECTIVE.

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE est la faculté d’un groupe à résoudre des problématiques complexes grâce aux interactions entre les individualités qui le composent et aux synergies qui en résultent. Chaque individu possède une part de la connaissance, du savoir-faire et de la solution. Avec le numérique, des milliards d’individus s’interconnectent à chaque instant, tels des milliards de synapses d’une même entité. L’édition 2022 de MTL connecte, avec le thème principal, ÉCO(Systèmes) d’Espoir, invitait à imaginer un numérique souhaitable pour le monde de demain. Pour que cet espoir se réalise, il doit nécessairement être accompagné d’actions concrètes et, surtout, collectives. C’est pourquoi, en 2023, MTL connecte continue à explorer le numérique souhaitable avec la volonté de réunir les idées, les individus et les organisations ; et de les placer au cœur du changement.

INTELLIGENCE COLLECTIVE permettra de contribuer aux transferts d’expertises entre différents écosystèmes, à la fertilisation croisée des savoirs et au rayonnement international des différentes formes d’innovations numériques de la métropole montréalaise.

Ecole NAD 1501 Rue de Bleury, Montréal Montréal H3B 1A1 Agglomération de Montréal Québec

Printemps numérique