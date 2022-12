Commémoration École Myriam Errera Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Commémoration École Myriam Errera, 10 janvier 2023, Libourne. Commémoration Mardi 10 janvier 2023, 10h00 École Myriam Errera Commémoration de la rafle du 10 janvier 1944 École Myriam Errera 36 Rue Carrère, 33500 Libourne La Bordette Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Commémoration de la rafle du 10 janvier 1944

Ecole Myriam Errera Stèle des déportés Place Jean Moulin

