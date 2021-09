Le Grez Ecole-musée du Grez Le Grez, Sarthe école-musée du Grez Ecole-musée du Grez Le Grez Catégories d’évènement: Le Grez

Visite libre ou visite commentée qui permet de de redécouvrir l,histoire de l’école primaire en France ; possibilité d’écrire à la plume .

masque , passe sanitaire . (gel hydroalcoolique à disposition)

classe unique rurale du XIXème , années 30 avec ses tables-bancs , cartes et livres qui ont été préservés; Ambiance d’autrefois au sein d’un bocage vallonné,à deux pas de la forêt de Sillé t livres Ecole-musée du Grez 1 Place de la mairie 72140 Le Grez Le Grez Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00

