Jura École Municipale des Sports : Programme Hiver 2023 Inscrivez votre enfant pour les vacances d’hiver 2023! Le lundi 6 février de 9h à 12h : jeux traditionnels.

De 13h30 à 16h30 : Parcours d’obstacle, mini-raid. La Ville de Saint-Claude propose une École Municipale des Sports pour les jeunes âgés de neuf à quatorze ans, qui se déroule les trois premiers jours de chaque période de vacances scolaires. Pour les vacances d’hiver :

les 6, 7 et 8 février 2023. L’objectif de ce dispositif est de permettre aux jeunes, encadrés par une équipe d’Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS), de découvrir toute une palette d’activités dans un cadre ludique et sportif. Les sports pratiqués sont très variés et adaptés à la saison (sports collectifs, d’opposition, randonnée, ski, VTT, escalade, etc.). La tranche d’âge retenue permet de faire le lien entre des jeunes de primaires et des collégiens. Avec un tarif compris entre 10 et 14 € pour les trois jours, l’École Municipale des Sports est ouverte au plus grand nombre.

Les inscriptions seront ouvertes sur rendez-vous, à partir du lundi 16 janvier 2023* ! service.sports@mairie-saint-claude.fr

