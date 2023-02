éveil musical à l’école municipale de Voreppe école municipale de musique Voreppe Catégories d’Évènement: Isère

Voreppe

éveil musical à l’école municipale de Voreppe école municipale de musique, 22 mars 2023, Voreppe. éveil musical à l’école municipale de Voreppe 22 et 25 mars école municipale de musique ateliers éveil musical pour les 0/6 ans école municipale de musique 67, place Armand Pugnot Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:ecoledemusique@ville-voreppe.fr »}] L’école de musique de Voreppe propose 2 ataeleir d’éveil musical le mercredi 22 et samedi 25 mars matin de 10h à 11h; Gratuit, sur inscription par amil à ecoledemusique@ville-voreppe.fr, à compter du 6 mars jusqu’au 16 mars de 15H00 à 17H00 du lundi au jeudi (limité à 10 enfants).

2023-03-22T10:00:00+01:00

2023-03-25T11:30:00+01:00

