Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13 13:00:00 Les journées portes ouvertes de l’école de musique pour aller à le rencontre des professeurs, et de l’école!.

Cours de musique, auditions, interventions dans les écoles…, l’école municipale de musique de la Ville de Pornic est un acteur incontournable de la vie culturelle.

Au programme : concerts, initiations aux instruments, rencontres avec les professeurs…

Tout est fait pour partager des rencontres musicales enrichissantes. .

Ecole municipale de musique Place de Verdun

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

