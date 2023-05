Les élèves et professeurs de l’École de musique École Municipale de Musique de Leers Leers Catégories d’Évènement: Leers

Nord Les élèves et professeurs de l’École de musique École Municipale de Musique de Leers, 21 juin 2023, Leers. Les élèves et professeurs de l’École de musique Mercredi 21 juin, 16h00 École Municipale de Musique de Leers Les élèves des classes de l’École Municipale de Musique de Leers interpréteront des airs festifs pour un moment musical à l’occasion de la fête de la musique.

L’événement a lieu dans la cour de l’école, les classes de l’école se succèderont durant 2h sur une scène installée pour l’occasion.

Tous les Leersois seront invités à venir partager ce moment festif et joyeux.

Un espace buvette et gâteau sera proposé sur place.

Un espace buvette et gâteau sera proposé sur place.

Rejoignez-nous en famille et profitez d'un moment festif et agréable! École Municipale de Musique de Leers 35 rue Joseph Leroy, 59115 Leers Leers 59115 Nord Hauts-de-France 0668039606 https://www.ville-leers.fr/lecole-municipale-de-musique https://www.facebook.com/EMMLEERS/ L'école de musique a ouvert ses portes en 1996. Elle accueille désormais plus de 150 élèves autour de l'apprentissage de l'instrument et participe activement à la vie culturelle de la ville.

