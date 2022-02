Ecole municipale de musique de Gruissan en concert. Palais des Congrès de Gruissan, 16 mars 2022, Gruissan.

Ecole municipale de musique de Gruissan en concert.

Palais des Congrès de Gruissan, le mercredi 16 mars à 18:00

L’école municipale de musique de Gruissan propose aux enfants et aux adultes la pratique instrumentale, comme la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette, le piano et la batterie, en individuel et en collectif. Le répertoire des groupes offre un panel de musique aux notes aussi bien classique, que jazz, latino, contemporain… Des mélodies et des rythmes enchanteurs, garantis.

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires.

Venez découvrir le répertoire et applaudir les élèves de l’école municipale de musique de Gruissan

Palais des Congrès de Gruissan 13 av de Narbonne Gruissan Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T18:30:00