NoSax NoClar Ecole Municipale de Musique de Carquefou Carquefou, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 20:00 –

Gratuit : non Plein tarif : 10 €Réduit (RSA, étudiant, enfant 12 ans et plus) : 7,50 €Elève de l’école de musique : 5 €Enfant moins de 12 ans : gratuit Réservation en ligne : my.weezevent.com

Jazz métissé sans frontières.Que se passe-t-il lorsqu’un champion de beatbox multi-instrumentiste rencontre un saxophoniste de jazz formé au Conservatoire de Paris ? Cela donne NoSax NoClar, dialogue multiculturel entre un saxophoniste et une clarinette basse, un duo atypique, ancré dans un héritage méditerranéen. Deux personnalités au jeu solide, prêtes à contourner les étiquettes trop vite collées pour faire entendre du son jazz métissé et syncopé. Un jazz fait d’explorations, de finesse et de virtuosité. Julien Stella : clarinetteBastien Weeger : saxophone Concert dans l’auditorium de l’Ecole.

Ecole Municipale de Musique de Carquefou Carquefou 44470

02 28 22 24 10 02 28 22 24 10 https://www.carquefou.fr/agenda/nosax-noclar/