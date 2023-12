Concert de Noël Ecole Municipale de Musique, Bezons Catégories d’Évènement: Bezons

Concert de Noël Ecole Municipale de Musique, Bezons, 22 décembre 2023, Bezons. Concert de Noël Vendredi 22 décembre, 19h30 Ecole Municipale de Musique, Entrée libre sur réservation

2023-12-22T19:30:00+01:00 – 2023-12-22T21:00:00+01:00

Fin : 2023-12-22T19:30:00+01:00 – 2023-12-22T21:00:00+01:00 Concert de Noël Dans le joli cadre de la salle des concerts de l’Ecole Municipale de Musique de Bezons, une soirée de Noël avec deux virtuoses: François Pineau-Benois (violon), Jasmina Kulaglich (piano). Au programme des oeuvres romantiques de Sarasaté, Wieniawski, Dvorak, Tchaikovsky, Tcherepnine, Glazunov

Dans la première partie du concert la chorale de l'école municipale de musique se produira sous la direction de Vincent Bonzom Ecole Municipale de Musique, 19 rue Villeneuve 95870 Bezons

