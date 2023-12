Audition « piano, violon et violoncelle » des élèves de l’école de musique Ecole municipale de musique Andernos-les-Bains, 23 mars 2024 16:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez écouter les élèves de l’école de musique municipale, au son du piano, du violon et du violoncelle !

Accès libre..

2024-03-23

Ecole municipale de musique Place de l’Étoile

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to the students of the municipal music school, playing the piano, the violin and the cello!

Free access.

Venga a escuchar a los alumnos de la escuela municipal de música tocando el piano, el violín y el violonchelo

Acceso gratuito.

Hören Sie den Schülern der städtischen Musikschule beim Klang von Klavier, Violine und Cello zu!

Freier Zugang.

