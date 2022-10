Stage contemporain École municipale de danse Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Stage contemporain 10 et 11 décembre École municipale de danse

Atelier tout public : 15 € • Cours seul : 25 € • 2 cours : 40€ • 1 cours + atelier : 35€ • 3 cours : 55€ • 2 cours + atelier : 50€ • 4 cours : 70€ • Adhésion : 8 € • Attention : nombre de places limité !

Avec Christine Hassid École municipale de danse Complexe Espace d’Ornon, route de Léognan, 33140 Villenave d’Ornon Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 99 52 24 https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/ecoles-expression-artistique-ecole-de-langues/ecole-municipale-de-danse/ Danse classique, modern’jazz et danse contemporaine. Atelier chorégraphique tout au long de l’année. L’école offre un enseignement de qualité, tourné vers l’élève dans le but de développer son épanouissement et ses propres capacités artistiques. L’association LABYRINTHE, en collaboration avec l’école municipale de danse de Villenave d’Ornon vous propose un stage de danse contemporaine. Planning de la journée : Atelier tout public de13 h 30 à 14 h 45 Juste avoir entre 10 et 70 ans !

Que l’on danse ou que l’on ait jamais dansé ! Cours déb/inter Samedi:15hà16h30

Dimanche:11hà12h30 Cours inter/avancé Samedi : 16 h 45 à 18 h 15

Dimanche : 13 h 30 à 15 h Merci d’envoyer votre inscription dûment remplie ainsi que le règlement à l’ordre de Association Labyrinthe) à l’adresse suivante :

ASSOCIATION LABYRINTHE

10 rue Labenne

33110 LE BOUSCAT

