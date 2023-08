Présentation archéologique à l’école municipale d’Arts plastiques de Mâcon École municipale d’Arts plastiques Saint-Clément Catégories d’Évènement: Saint-Clément

Saône-et-Loire Présentation archéologique à l’école municipale d’Arts plastiques de Mâcon École municipale d’Arts plastiques Saint-Clément, 15 septembre 2023, Saint-Clément. Présentation archéologique à l’école municipale d’Arts plastiques de Mâcon 15 – 17 septembre École municipale d’Arts plastiques Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à une présentation archéologique de l’histoire du quartier à l’amphithéâtre Guillemin de l’école d’arts plastiques de Mâcon. École municipale d’Arts plastiques 18 cours Moreau, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:30:00+02:00

