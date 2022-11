La sémiologie des costumes École MOPA Pont-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Entrée Libre

Voici ce vendredi la première d’un cycle de 5 conférences autour du costume École MOPA 2, rue Yvan Audouard, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 99 46 90 http://www.ecole-mopa.fr/ Objet du cycle de conférences animée par Catherine LE TALLEC

Le vêtement est souvent considéré comme un domaine superficiel,

erratique et incompréhensible. Quelle erreur, c’est une émanation

profondément culturelle, c’est un ensemble de signes qui forment un

langage. En connaître quelques clés peut permettre de découvrir à

quel point nos façons de nous habiller nous racontent. Catherine LE TALLEC Professeure agrégée d’arts appliqués / design

Domaines et niveaux d’enseignement : Mode – Histoire du costume – Histoire du design – Design projet – BTS et Classe Préparatoire aux Grandes

Ecoles d’art et de design (CPGE) Organisation de défilés, scénographies

d’expositions

Expérience de costumière de théatre et cinéma (film d’introduction à la visite de la grotte Chauvet).

Une année en chine (organisation de stages de formation pour des professeurs chinois et pour des entreprises de mode).

