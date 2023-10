Octobre numérique – Game Jam Ecole Mopa et ENSP Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pour la première fois, Octobre Numérique – Faire Monde réunit à l’occasion d’une grande Game Jam

les étudiant·es de plusieurs écoles et universités, ainsi que des artistes, pour un weekend de co-création

jubilatoire !.

2023-10-13 fin : 2023-11-15 . .

Ecole Mopa et ENSP

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the first time, October Numérique ? Faire Monde brings together students from a number of schools and universities, as well as artists, for a weekend of co-creation

students from several schools and universities, as well as artists, for a weekend of co-creation

co-creation!

Por primera vez, October Numérique ? Faire Monde reúne a estudiantes de varias escuelas y universidades, así como a artistas, en una gran Game Jam

reuniendo a estudiantes de varias escuelas y universidades, así como a artistas, para un fin de semana de co-creación

¡co-creación!

Zum ersten Mal hat der Digitale Oktober ? Faire Monde vereint im Rahmen eines großen Game Jams

studenten mehrerer Schulen und Universitäten sowie Künstler zu einem Wochenende der Co-Kreation zusammen

jubelnd!

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Arles