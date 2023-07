Animations du village Ecole Montrol-Sénard, 20 août 2023, Montrol-Sénard.

Montrol-Sénard,Haute-Vienne

Les 4 fours du village seront allumés pour la cuisson du pain qui sera vendu à partir 12h. Puis dans l’après-midi diverses animations seront proposées..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

Ecole Place de l’École

Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The village’s 4 ovens will be lit to bake bread, which will be sold from 12pm. Then, in the afternoon, a variety of entertainment will be on offer.

Los 4 hornos del pueblo se encenderán para cocer el pan, que se venderá a partir de las 12 del mediodía. Luego, por la tarde, se ofrecerán diversas actividades.

Die vier Öfen des Dorfes werden angeheizt, um das Brot zu backen, das ab 12 Uhr verkauft wird. Am Nachmittag werden dann verschiedene Animationen angeboten.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Pays du Haut Limousin