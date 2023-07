Visite de l’ancienne école Monanges à Clermont-Ferrand Ecole Monanges Clermont-Ferrand, 17 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Visite de l’ancienne école Monanges à Clermont-Ferrand Dimanche 17 septembre, 09h00 Ecole Monanges

Début 2022, des travaux ont été entrepris pour restaurer le site. Fin 2023, l’ancienne école va reprendre vie et accueillir un foyer d’étudiants, et 2 habitats inclusifs pour personnes en situation de handicap cognitif ou trouble autistique.

Dans le cadre des journées européennnes du patrimoine, l’association L’Arche à Clermont Ferrand vous propose de vous faire visiter les locaux rénovés.

Ecole Monanges 7 rue de Metz, 63000 Clermont Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Charras Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Bien connu des clermontois, le bâtiment historique du groupe scolaire Monanges se situe au croisement de la rue de Metz et de la rue d’Alsace, dans le quartier gare de Clermont-Ferrand.

Edifié à la fin du XIXème siècle par la congrégation religieuse des Sœurs de la Miséricorde, l’édifice abrite un collège et un lycée d’enseignement privé jusqu’en 2014.

Cette construction très harmonieuse, est caractéristique de l’architecture clermontoise, avec l’usage de roche volcanique. Elle se compose d’un bâtiment en forme de « H » et d’une église, édifiés sur une parcelle de plus de 3000m2. L’encadrement des ouvertures et des arrêtes du bâtiment est traité avec de la lave de Volvic, et les façades sont recouvertes de chaux pour éclaircir et rythmer l’ensemble. La toiture est en ardoise avec de nombreuses mansardes.

Afin de donner une nouvelle vie à ce lieu, une réhabilitation complète est en œuvre. Un projet de restauration ambitieux qui permettra d’accueillir d’ici fin 2023, deux habitats partagés de L’Arche à Clermont-Ferrand destinés à des adultes porteurs de handicap mental. Lignes de bus T2C : 3, 4, 8 et B – Arrêt gare sncf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

L’Arche à Clermont-Ferrand