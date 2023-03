Exposition « Cristaux souverains » École Mines Paris – PSL Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Exposition « Cristaux souverains » École Mines Paris – PSL, 13 mai 2023, Paris. Exposition « Cristaux souverains » Samedi 13 mai, 18h00 École Mines Paris – PSL sur réservation (lien à venir) Les cristaux synthétiques, des matériaux intelligents !

Du silicium dans votre téléphone et dans les cellules photovoltaïques, du quartz de synthèse de très haute pureté dans votre montre et dans les horloges qui mesurent le temps dans l’espace, des cristaux optiques dans l’imagerie médicale ou les lasers et des diamants synthétiques plein les yeux…

Incontournables pour les enjeux sociétaux, critiques pour l'industrie et stratégiques pour la souveraineté nationale, venez les découvrir à travers l'exposition « Cristaux souverains ». École Mines Paris – PSL 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris

