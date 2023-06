In Tempo Rubato // Théâtre hors les murs École Maurice Thorez Ivry-sur-Seine, 8 juillet 2023, Ivry-sur-Seine.

In Tempo Rubato // Théâtre hors les murs Samedi 8 juillet, 19h00 École Maurice Thorez Entrée libre sur réservation (250 places)

Pour cette création, la Compagnie El Duende propose de partager une rencontre entre le théâtre et la musique. Comédiens, peintre et musiciens évoquent, l’espace d’un “temps volé” – In Tempo Rubato – les mystères d’une interrogation : Où va la musique quand elle s’arrête ?

N’avez vous jamais imaginé une rue musicale où il faudrait danser au lieu de marcher … chanter au lieu de parler… une rue musicale sans anicroche andante ma non troppo .. In Tempo Rubato

In Tempo Rubato évoque cet univers à la fois familier et imprévisible ou les individus évoluent et déambulent en jonglant avec l’espace et le temps sur leur territoire citadin privilégié : le trottoir. Voici donc l’histoire d’une rue musicale qui aurait échappé au Tempo

Représentation exceptionnelle en extérieur dans la cour de l’école Maurice Thorez

Durée 1h20

Création Collective de la Compagnie du Théâtre El Duende

Avec : Loreto Azocar, Louise Bauduret, Mathieu Cabiac, Andréa Castro, Sebastien Castro, Mehdi Kerouani, Sebastien Naud, Anita Vallejo, Olena Powichrowski, Soheil Tabrizi-Zadeh.

Musiques originales : Anita Vallejo

Paroles : Pierre barouh

Direction musicale : Anita Vallejo

Chorégraphies : Loreto Azocar et Andrea Castro

Affiche et Décors : René Olivares

École Maurice Thorez 62 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:15:00+02:00

© Théâtre El Duende