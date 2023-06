Rocky 6 // Théâtre hors les murs École Maurice Thorez Ivry-sur-Seine, 8 juillet 2023, Ivry-sur-Seine.

Jo est une fille qui boxe et qui n’a pas ses règles. Avec humour et répartie, elle garde la face devant l’adversité, celle des copines indiscrètes, de sa mère étouffante… Jusqu’à l’uppercut qu’elle attendait le moins : le « Syndrome de Rokitansky », une forme d’intersexuation. Là, Jo se retrouve assaillie de discours débités avec une gravité qu’elle ne comprend pas. On lui parle de sexualité entravée, de pathologie, de maternité impossible, de greffe vaginale. Sur le ring de sa vie, les rounds défilant, Jo comprend qu’elle n’est pas malade, pas anormale, pas folle. Juste en colère. Remplie de rage contre une société binaire hétéronormative. Ce « diagnostic », c’est enfin sa chance d’être heureuse et libre.

Représentation exceptionnelle en extérieur dans la cour de l’école Maurice Thorez

Durée 1h

Autrices : Alice Etienne & Lilas Roy

Mise en scène : Alice Etienne

Genre : dramédie

Avec : Madeleine Delaunay, Amélie Husson et Jeanne Ros

Lumières : Mona Marzaq

Soutiens / partenaires Le Théâtre 14 – Le Collectif Intersexe Activiste – Résidence de création au Monfort – Spectacle crée dans le cadre du Festival Traits d’Union avec le soutien du Théâtre El Duende et de la CompagnieLes Entichés – avec le soutien de la Ville de Paris en tant que lauréat du dispositif Créart’Up porté par la Ville de Paris et produit par Hop!Prod

