Spectacle de Noël « Poum ! le cube » Ecole maternelle Uza, 16 décembre 2023 15:00, Uza.

Uza,Landes

Le service petite enfance organise un spectacle de Noël pour les tous-petits de 0 à 5 ans animé par la compagnie « Au fil du théâtre ».

Un goûter de Noël vous sera offert à l’issue du spectacle.

Sur inscription au 06.37.58.30.15 / 07.50.68.33.30. Gratuit..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:00:00. EUR.

Ecole maternelle

Uza 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



The childcare department is organizing a Christmas show for toddlers aged 0 to 5, hosted by the « Au fil du théâtre » company.

A Christmas snack will be offered at the end of the show.

Please register on 06.37.58.30.15 / 07.50.68.33.30. Free admission.

El Servicio de Atención a la Primera Infancia organiza un espectáculo navideño para niños de 0 a 5 años, presentado por la compañía « Au fil du théâtre ».

Después del espectáculo se servirá una merienda navideña.

Inscripciones: 06.37.58.30.15 / 07.50.68.33.30. Entrada gratuita.

Die Kleinkindbetreuung organisiert eine Weihnachtsaufführung für Kleinkinder von 0 bis 5 Jahren, die von der Theatergruppe « Au fil du théâtre » moderiert wird.

Im Anschluss an die Vorstellung wird Ihnen ein Weihnachtssnack angeboten.

Nach Anmeldung unter 06.37.58.30.15 / 07.50.68.33.30. Kostenlos.

