ateliers contes école maternelle Stendhal Roussillon Catégories d’Évènement: Isère

Roussillon

ateliers contes école maternelle Stendhal, 18 mars 2023, Roussillon. ateliers contes Samedi 18 mars, 14h00 école maternelle Stendhal 3 conteuses de l’association « Martin dis nous » proposeront deux séances de contes à l’école maternelle Stendhal de Voreppe école maternelle Stendhal 135 rue Beyle Stendhal Roussillon 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Une première séance de 14h à 15h pour les 4/6ans et une seconde séance de 15h30 à 16h30 pour les 0/3 ans. Gratuit et sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+01:00

2023-03-18T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Roussillon Autres Lieu école maternelle Stendhal Adresse 135 rue Beyle Stendhal Ville Roussillon lieuville école maternelle Stendhal Roussillon Departement Isère

école maternelle Stendhal Roussillon Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussillon/

ateliers contes école maternelle Stendhal 2023-03-18 was last modified: by ateliers contes école maternelle Stendhal école maternelle Stendhal 18 mars 2023 école maternelle Stendhal Roussillon Roussillon

Roussillon Isère