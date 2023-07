Comme une envie de danser / Solo – Duo Ecole maternelle René Blanchot Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Comme une envie de danser / Solo – Duo Ecole maternelle René Blanchot Limoges, 25 juillet 2023, Limoges. Comme une envie de danser / Solo – Duo Mardi 25 juillet, 17h00 Ecole maternelle René Blanchot dans la cour de l’école maternelle René Blanchot Solo / Duo danse improvisée avec Carine Desset et Aurélie Gatet Ecole maternelle René Blanchot 3 Bis All. Edouard Manet, 87100 Limoges Limoges 87068 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T17:00:00+02:00 – 2023-07-25T17:30:00+02:00

2023-07-25T17:00:00+02:00 – 2023-07-25T17:30:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Ecole maternelle René Blanchot Adresse 3 Bis All. Edouard Manet, 87100 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Ecole maternelle René Blanchot Limoges

Ecole maternelle René Blanchot Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/