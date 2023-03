Mobiliser les sens à l’école pour une journée pop. Ecole maternelle publique à Dol-de-Bretagne, 13 mars 2023, Dol-de-Bretagne.

Une expérience qui invite les enfants à suivre, à travers un chemin pop de couleurs vives, le déroulé d’une journée à l’école avec leur parent.

Pour rentrer dans cet espace, des accessoires sont à leurs dispositions (lunettes flashy, chapeau pailleté, …) afin de plonger de l’ordinaire à l’école vers l’extraordinaire à l’école.

Accueilli par de la musique pop, les enfants immergés dans une ambiance décalée peignent en mettant l’accent sur le contraste de couleurs à la fois vives et douces sur des silhouettes d’enfants.

Ils continuent le parcours sur le chemin pop de couleurs vives.

Au bout du chemin, une cuisine pop les attend avec ses murs colorés dans laquelle ils vont pouvoir explorer, manipuler des maïs pop et faire éclore des pop-corn…. pour se faire plaisir !

Après manger, il est à présent temps de rejoindre la cabane « temps calme » dans lequel se mêlent coussins, poufs, lumières tamisées, albums pop up, jeux pop-it pour un moment de douceur et de complicité entre parent et enfant.

Une fois ce temps calme terminé, deux chemins s’offrent à eux : vers le pop it bord ou vers la table pop. A chaque étape, l’enfant choisit l’objet qui l’attire, le manipule comme il le souhaite, prend du plaisir à découvrir, toucher, explorer…

L’idée de ce parcours exploratoire est de solliciter tous les sens et de montrer aux parents toutes les capacités de l’enfant dans la découverte du monde qui l’entoure.

35120 DOL DE BRETAGNE

