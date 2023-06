Chaillot colo Guyane Ecole maternelle Michel LOHIER Iracoubo, 20 juillet 2023, Iracoubo.

créer un séjour de vacances qui soit »un espace collectif d’expérimentation au croisement de la

sensibilisation artistique, du partage et de la vie en communauté, en résonance exploratoire avec le lieu

accueillant la session. »

– Ofrir à un groupe d’adolescents, entourés et guidés d’artistes et d’animateurs, l’occasion de vivre

ensemble un moment d’expériences artistiques originales autour des arts du mouvement, tout en

découvrant un environnement naturel et patrimonial.

CHAILLOT COLO est un séjour de vacances organisé pour permettre à des jeunes originaires des

diférents quartiers de la commune de Saint Laurent du Maroni de participer à une session d’expression

artistique autour de la danse contemporaine, les acrobaties, le hip hop. les activités sont encadrées par

des artistes de renom du Théâtre du Chaillot et un artiste local.

les partenaires de ce projet sont :

– les CEMEA Guyane qui assurent l’encadrement du séjour avec 1 directeur et 1 animateur

– l’association TOUKA DANSES qui accueille et gère les intervenants du théâtre de CHAILLOT

– la compagnie » Jeunes Sans Limites » basée à Saint Laurent du Maroni.

– l’association »Nouvelle Génération Guyane ».

Les bénéfciaires du séjour sont 12 jeunes de 10 à 16 ans mobilisés par les CÉMEA et sélectionnés par

Samuel FANIA qui encadre les activités des jeunes de Saint Laurent.

L’équipe d’ intervenants est composée de 2 artistes du théâtre de Chaillot et de Samuel Fania, pour

l’association Touka Danses.

Période et durée

Les jeunes seront accueillis du jeudi 20 au samedi 29 juillet 2023. Le lieu retenu pour l’hébergement des

jeunes est le Centre d’accueil de Mana. les séances d’expression se dérouleront au centre Makandra à

Mana.

Les artistes intervenants sont prévus sur le site de Mana a compter du 17 au 30 Juillet. 3 jours

d’imprégnation sur place sont prévus pour les artistes de Chaillot, des artistes locaux, l’équipe des

CEMEA Guyane et NGG, ainsi qu’ un jour de bilan à postériori. Ceci afn d’organiser et caler les

interventions, les modalités d’accueil et de séjour des jeunes participants.

Lors de ce séjour, les jeunes de CHAILLOT COLO auront des temps de partage d’activité et des

échanges avec un groupe de 12 jeunes de l’association »Nouvelle Génération Guyane » également

hébergés sur le site.

