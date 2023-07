Atelier d’éveil théâtral ÉCOLE MATERNELLE LES MOUETTES Hyères, 10 juillet 2023, Hyères.

Atelier d’éveil théâtral 10 juillet – 10 août ÉCOLE MATERNELLE LES MOUETTES Inscription auprès de la Mairie de Hyères

LES ATELIERS DE TRANSMISSION de DUO de GRAINES

Eveil au théâtre public maternelle.

Dans un premier temps, nous souhaitons proposer chaque jour un échauffement corporel aux enfants, comme les comédiens, ils seront invités à se préparer physiquement, à prendre conscience de leurs corps dans l’espace et faire attention à l’autre. Toutes nos propositions sont des exercices ludiques, réalisés avec ou sans support musical.

« Les émotions » sont le point de départ de notre spectacle, nous traverserons avec les enfants différents jeux pour les aider à identifier et exprimer physiquement et oralement ce qu’ils ressentent.

Dans un second temps, nous souhaitons leur présenter nos personnages clownesques et les inviter à créer eux aussi leur personnage. Cela pourrait se faire à travers un travail de reproduction : ils observent, puis ils refont à l’identique, ou au contraire, à leur façon. Nous pouvons éprouver les mêmes émotions mais les exprimer de façons différentes. Encore une fois, le corps et les expressions faciales seront placés au cœur de ce travail. L’écoute du groupe est la base de la réussite commune.

Au-delà des multiples exercices/jeux que nous avons l’habitude de proposer à nos élèves, nous prévoyons également des lectures d’album jeunesse sur le thème des émotions pour aider à la prise de parole des jeunes artistes en herbe.

ÉCOLE MATERNELLE LES MOUETTES RUE GUY COUFFE Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « guichet.famille@mairie-hyeres.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-08-10T08:00:00+02:00 – 2023-08-10T17:00:00+02:00

©Ciedamesapalabres