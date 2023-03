Portes ouvertes à l’école maternelle Les Gantelles de Rennes Ecole maternelle Les Gantelles Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Portes ouvertes à l’école maternelle Les Gantelles de Rennes Ecole maternelle Les Gantelles, 18 mars 2023, Rennes. Portes ouvertes à l’école maternelle Les Gantelles de Rennes Samedi 18 mars, 10h30 Ecole maternelle Les Gantelles ouvert à tous·tes Enseignants de l’école Les Gantelles et parents d’élèves de Div Yezh Roazhon vous attendent pour vous présenter les classes bilingues français – breton et répondre à toutes vos questions sur le bilinguisme, la scolarité et l’établissement. Ecole maternelle Les Gantelles 1, rue d’Erlangen, Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:30:00+01:00

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:30:00+01:00 portes ouvertes école

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Ecole maternelle Les Gantelles Adresse 1, rue d'Erlangen, Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Ecole maternelle Les Gantelles Rennes

Ecole maternelle Les Gantelles Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Portes ouvertes à l’école maternelle Les Gantelles de Rennes Ecole maternelle Les Gantelles 2023-03-18 was last modified: by Portes ouvertes à l’école maternelle Les Gantelles de Rennes Ecole maternelle Les Gantelles Ecole maternelle Les Gantelles 18 mars 2023 Ecole maternelle Les Gantelles Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine