Martigny,Seine-Maritime

Ce samedi, venez faire la fête à Martigny !

Dès 17h, les enfants seront gâtés avec structure gonflable, jeux, animations et bien des surprises pour finir les vacances en beauté.

A partir de 19h, les Cheap Sunglasses, groupe pop-rock, enflammeront la scène jusqu’à la tombée de la nuit. Il sera alors temps de profiter du feu d’artifice.

Et pour manger un bout ou se rafraîchir : boissons, saucissons, terrines, glaces et snack sont proposés sur place (essentiellement à base de produits bio et locaux).

> Ouvert à tous

> Réservation obligatoire pour les repas (saucisses – merguez – frites) sur le site communedemartigny.fr / rubrique actualités..

2023-08-26 17:00:00 fin : 2023-08-26

Ecole Maternelle Henri Tavernier

Martigny 76880 Seine-Maritime Normandie



Come and party in Martigny this Saturday!

From 5pm onwards, children will be spoilt for choice with an inflatable structure, games, entertainment and plenty of surprises to round off the vacations in style.

Starting at 7pm, pop-rock band Cheap Sunglasses will set the stage alight until nightfall. Then it’s time to enjoy the fireworks.

And for a bite to eat or a refreshing drink: drinks, sausages, terrines, ice creams and snacks are available on site (mainly based on organic and local produce).

> Open to all

> Reservations required for meals (sausages ? merguez ? French fries) on the communedemartigny.fr website / news section.

¡Venga a celebrarlo a Martigny este sábado!

A partir de las 17.00 h, los niños disfrutarán de una estructura hinchable, juegos, animaciones y muchas sorpresas para despedir las fiestas por todo lo alto.

A partir de las 19:00, el grupo de pop-rock Cheap Sunglasses animará el escenario hasta el anochecer. Después, será el momento de disfrutar de los fuegos artificiales.

Y si le apetece comer algo o tomar un refresco, habrá embutidos, terrinas, helados y bocadillos (elaborados principalmente con productos ecológicos y locales).

> Abierto a todos

> Reserva obligatoria para las comidas (salchichas ? merguez ? patatas fritas) en la página web communedemartigny.fr / sección noticias.

Diesen Samstag können Sie in Martigny feiern!

Ab 17 Uhr werden die Kinder mit einer Hüpfburg, Spielen, Animationen und vielen Überraschungen verwöhnt, um die Ferien in Schönheit ausklingen zu lassen.

Ab 19 Uhr werden die Cheap Sunglasses, eine Pop-Rock-Band, die Bühne bis zum Einbruch der Nacht zum Beben bringen. Dann ist es Zeit, das Feuerwerk zu genießen.

Und um einen Happen zu essen oder sich zu erfrischen: Getränke, Wurst, Terrinen, Eis und Snacks werden vor Ort angeboten (hauptsächlich aus biologischen und lokalen Produkten).

> Für alle offen

> Reservierungen für die Mahlzeiten (Würstchen ? Merguez ? Pommes frites) sind erforderlich und können auf der Website communedemartigny.fr / Rubrik actualités vorgenommen werden.

