Gironde Fête de l’automne école maternelle Gambetta Cenon, 14 octobre 2023, Cenon. Fête de l’automne Samedi 14 octobre, 16h00 école maternelle Gambetta Gratuit / tout public Au programme de la Fête de l’automne, de 16h à 20h, au 12 rue de l’Egalité. Troc pour enfants (« vide ta chambre » )

Apéro partagé (chacun ramène de quoi grignoter et boire)

école maternelle Gambetta Rue de l'Égalité Cenon 33150 Gironde Nouvelle Aquitaine

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

