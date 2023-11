Goûter & Marché de Noël École maternelle Dumont d’Urville Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Goûter & Marché de Noël École maternelle Dumont d’Urville Le croisic, 19 décembre 2023, Le croisic. Goûter & Marché de Noël Mardi 19 décembre, 16h30 École maternelle Dumont d’Urville Entrée libre: 0 Vente de crêpes, de gourmandises de Noël, boissons chaudes et fraiches Vente d’objets décoratifs confectionnés par les enfants Séances photos avec le Père Noël Tout pour préparer un doux et merveilleux Noël 2023. Ventes au profit de l’Amicale Laïque. École maternelle Dumont d’Urville 18, avenue des Moulins 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/gouter-marche-de-noel-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CULTURE FAMILLE

