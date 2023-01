Chantier participatif plantations École maternelle du Poutyl Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet

Chantier participatif plantations École maternelle du Poutyl, 28 janvier 2023, Olivet. Chantier participatif plantations Samedi 28 janvier, 10h00 École maternelle du Poutyl Chantier participatif de plantations de grimpantes École maternelle du Poutyl 422 rue du Général de Gaulle 45160 – Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Dans le cadre de l’opération Objectif Climat 2030, la mairie et Loiret Nature Environnement organise un chantier participatif de plantations de grimpantes pour renforcer l’isolation et l’esthétisme du bâtiment de bureaux municipaux situés à l’entrée du parc du Poutyl, coté maternelle.

Conseils de jardinage et de choix de végétaux par Loiret Nature Environnement. Apporter des gants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T10:00:00+01:00

2023-01-28T12:00:00+01:00

