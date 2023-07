Tâne petit âne en chemin – Festival Les petits Pestacles Ecole maternelle de Meyne Nyons, 2 août 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Tâne petit âne voyage au fil des pages d’un grand livre pop up pour retrouver une petite fille..

2023-08-02 18:00:00

Ecole maternelle de Meyne

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tâne petit âne travels through the pages of a large pop-up book to find a little girl.

Burro viaja por las páginas de un gran libro pop-up para encontrar a una niña.

Der kleine Esel Tâne reist durch die Seiten eines großen Pop-up-Buches, um ein kleines Mädchen zu finden.

