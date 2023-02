Magicien déjanté École maternelle Chabanne Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Entrée libre sur réservation Dans le cadre de sa programmation annuelle la maison de quartier des îles vous invite à son spectale Le Magicien déjanté de Cyril Cartel, Fabuleurse Family Cie Samedi 25 mars à 16h à l’Ecole Chabanne

Véritable magicien fou et déjanté, il présente, dans son spectacle, autant de magie que d’humour décalé. Adapté pour toute la famille, son « one man show » magique vous surprendra par son originalité. Jouant le rôle d’un garçon de café très maladroit, les numéros s’enchainent sans forcément de lien mais avec une très grosse dose d’humour et d’autodérision. Des cartes, des foulards, des objets géants, de la sculpture sur ballons, il y en aura pour tous les goûts ! École maternelle Chabanne 55 rue Pierre Poli 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 46 44 12 08 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

