« Juste avant » – temps fort Play mobile Samedi 1 juillet, 19h00 École Marcel Doret Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Habituée des rendez-vous dans l’espace public à Châtillon, Nathalie Pernette revient avec sa nouvelle création. Respirer, poser des objets rituels, enchaîner quelques gestes, faire une pointe de vitesse, le dernier pipi, faire craquer, débloquer ses articulations, tester sa voix… respirer une dernière fois. Sur une bande son faite de silence et de bruits, d’ouvertures musicales et de bribes de répétitions, la danse et le sport se croisent nous donnant à voir, à entendre et à ressentir ce que peuvent vivre artistes et sportifs dans l’instant qui précède l’entrée en scène ou en piste.

Trucs, routines, superstitions ; soit autant de rituels qui se répètent, se déclinent et se transmettent, autant de matériaux physiques et sonores à orchestrer en partitions hirsutes et drôlement fébriles, en solo, duo ou trio.

École Marcel Doret
15 rue Béranger
92320 Châtillon
billetterie@theatreachatillon.com
0155480690
https://billetterie.theatreachatillon.com/catalogue_spectacle?lng=1
https://www.theatreachatillon.com/accueil/focus-contenu/temps-fort-play-mobile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:30:00+02:00

