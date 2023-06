« The game of Nibelungen » – temps fort Play mobile École Marcel Doret Châtillon, 1 juillet 2023, Châtillon.

« The game of Nibelungen » – temps fort Play mobile Samedi 1 juillet, 18h00, 20h30 École Marcel Doret Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Imaginez-vous vous faufiler dans une école. Dans la classe, une prof d’allemand. Un cauchemar ? Non, l’expérience de la leçon d’allemand la plus délirante de votre vie ! Vous ne parlez pas cette langue ? Mais tant mieux ! Moins vous en parlez, plus ce spectacle est fait pour vous ! Les combats d’équerres et d’épées, les batailles épiques de piles de papier vaincront toutes les barrières linguistiques.

Découvrez une expérience de « littérature gesticulée » d’un classique médiéval germanique, les Nibelungen, dans ce spectacle de théâtre d’objet brut, ludique et immersif. « Deutsch is coming »…

École Marcel Doret 15 rue Béranger 92320 Châtillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:45:00+02:00

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T21:15:00+02:00

théâtre d’objets Patrick Kermann

