L'enluminure médiévale Ecole Malraux Cambrai

Nord L’enluminure médiévale Ecole Malraux Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai. L’enluminure médiévale Samedi 16 septembre, 10h00, 15h30 Ecole Malraux Réservation indispensable auprès de Cambrésis Tourisme. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Les Archives municipales de Cambrai vous proposent une initiation à l’enluminure dans le cadre de l’ancien couvent des Récollets. Vous découvrirez les techniques de réalisation traditionnelles aux pigments et à la feuille d’or, telles qu’elles étaient pratiquées au Moyen Âge. Cet atelier ne requiert aucune compétence particulière, sauf la patience et la minutie. Ecole Malraux 13 rue Jean Chollet 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-cambresis.fr »}] Ancien couvent des Récollets. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

