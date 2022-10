Visite d’architecte et balade urbaine pour les scolaires École Lucien Goron Foix Catégories d’évènement: Ariège

Visite d'architecte et balade urbaine pour les scolaires Vendredi 14 octobre, 13h30 École Lucien Goron

Gratuit. Réservé aux scolaires – Fermé au public.

École Lucien Goron 10bis boulevard Alsace Lorraine, 09000 Foix

L’école Lucien Goron fut construite dans les années 1860 par l’architecte S. Claustre. Avant d’être un groupe scolaire, se fut un hôpital, puis une école normale de filles. M. Jeremy Rinaldi, diplômé de l’École d’Architecture de Toulouse et co-fondateur de la société Rinaldi & Levade Architectes à Toulouse qui compte un de ses ateliers à Foix, viendra présenter aux élèves du groupe scolaire Lucien Goron son métier et sa vision d’architecte. Fort d’une expertise technique et environnementale dans les secteurs de l’enfance, la jeunesse, l’habitat, la restauration collective et les réhabilitations complexes, les scolaires pourront ainsi découvrir un métier mêlant créativité, exigeance et savoir-faire. Si le temps le permet, après l’intervention en classe, une balade urbaine dans les rues de Foix est prévue, afin d’expliquer sur le terrain l’architecture et le patrimoine de de Foix. Une sortie permettant d’appréhender son espace public accompagné d’un expert. Une intervention organisée par la Mairie de Foix, en coordination avec l’école Lucien Goron et M. Jeremy Rinaldi.

