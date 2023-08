Soirée portes ouvertes tango argentin Ecole Louise Michel Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure Soirée portes ouvertes tango argentin Ecole Louise Michel Yzeure, 12 septembre 2023, Yzeure. Yzeure,Allier Présentation , démonstrations , initiation au tango argentin.

2023-09-12 20:00:00 fin : 2023-09-12 22:30:00. .

Ecole Louise Michel rue Bergeron Vebret

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation, demonstrations, introduction to Argentine tango Presentación, demostraciones, introducción al Tango Argentino Präsentation , Vorführungen , Einführung in den argentinischen Tango

