TINTA’MARS : J’AI DORMI PRES D’UN ARBRE Ecole Louis Pergaud – Fayl-Billot Fayl-Billot Catégories d’Évènement: Fayl-Billot

Haute-Marne

TINTA’MARS : J’AI DORMI PRES D’UN ARBRE Ecole Louis Pergaud – Fayl-Billot, 17 mars 2023, Fayl-Billot. TINTA’MARS : J’AI DORMI PRES D’UN ARBRE Vendredi 17 mars, 18h30 Ecole Louis Pergaud – Fayl-Billot

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Manu Galure – Spectacle du 35e festival Tinta’mars Ecole Louis Pergaud – Fayl-Billot Chemin des Nouottes Fayl- Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est Sur scène, un piano à queue et un piano droit, bricolés et bancals, qu’on cloue, qu’on scotche, qu’on remplit de ferraille, qu’on joue avec les pieds, avec des marteaux, avec une meuleuse… Dans ce spectacle, Manu Galure continue de faire ce qu’il aime : martyriser des fables, inventer des univers extravagants, faire rire et surprendre ! Il jurera qu’il n’aime pas les enfants, mais voilà qu’il se met, pour la première fois, à leur écrire des chansons…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:30:00+01:00

2023-03-17T19:15:00+01:00 Manu Galure

