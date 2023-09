Cet évènement est passé Visites éclair : « L’abri de défense passive de Perpigna » École Louis Bouchet Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Visites éclair : « L’abri de défense passive de Perpigna » École Louis Bouchet Royan, 17 septembre 2023, Royan. Visites éclair : « L’abri de défense passive de Perpigna » Dimanche 17 septembre, 10h30, 11h30 École Louis Bouchet Gratuit. Sur inscription. Durée : 30min. Lors de travaux de voirie en 2019, les services de la ville ont mis au jour les restes d’une galerie souterraine. Sollicité par la commune, le service d’archéologie départementale est intervenu et a exhumé les vestiges d’un abri de la défense passive de la Seconde Guerre mondiale. École Louis Bouchet Rue du champ des oiseaux, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

