École, logement, famille… Quels droits pour les enfants étrangers ? + concert La Flèche d’Or Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, la Flèche d’Or vous invite à débattre des multiples atteintes aux droits des enfants à partir des constats de terrain de trois associations : RESF, les Midis du MIE et La Cimade.

19h00 – DEBAT : École, logement, famille… quels droits pour les enfants étrangers ?

Le débat, modéré par David Eloy, journaliste et directeur de l’EMI, permettra d’en apprendre plus sur la réalité du droit d’aller à l’école, du droit d’avoir des conditions de vie décentes et du droit de vivre en famille lorsqu’on est mineur.e et étranger.ère en France.

21h00 – CONCERT Avec Hareth Mhedi et Antonin Fresson,

Oud, guitare et chant seront au rendez-vous pour animer la soirée.

Hareth Mhedi est un maître syrien du Oud, chanteur et compositeur. C’est un artiste qui combine la musique classique traditionnelle avec la musique moderne, pop et jazz.

Antonin Fresson commence la guitare classique à l’âge de 6 ans et fait aujourd’hui parti du collectif et label Jazztronics.

La Flèche d’Or 102b rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://flechedor.org/agenda/2023-11-29-ecole-logement-famille-quels-droits-pour-les-enfants-etrangers https://fb.me/e/1pDYkm67s https://fb.me/e/1pDYkm67s

Hareth Mhedi et Antonin Fresson Discussion avec RESF, les Midis du MIE et La Cimade suivi d’un concert de Hareth Mhedi et Antonin Fresson