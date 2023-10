Fête des Lanternes Ecole Les Radicelles Mauzens-et-Miremont, 10 novembre 2023, Mauzens-et-Miremont.

Mauzens-et-Miremont,Dordogne

Rassemblons-nous à la lueur des lanternes pour un moment de partage et de convivialité. 9h30-12h : Accueil des bénévoles qui souhaitent participer à la préparation du pain et de la soupe. 17h15 : Début des festivités avec spectacle pour les enfants.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 19:30:00. .

Ecole Les Radicelles

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Let’s get together by lantern light for a moment of sharing and conviviality. 9:30am-12pm: Volunteers welcome to help prepare bread and soup. 5:15pm: Start of festivities with children’s show

Reunámonos a la luz de las linternas para compartir y convivir. 9.30-12.00 h: Se admiten voluntarios para ayudar a preparar el pan y la sopa. 17.15 h: Inicio de la fiesta con un espectáculo para los niños

Versammeln wir uns im Schein der Laternen zu einem Moment des Teilens und der Geselligkeit. 9.30-12.00 Uhr: Empfang der Freiwilligen, die bei der Zubereitung von Brot und Suppe mithelfen möchten. 17.15 Uhr: Beginn der Feierlichkeiten mit einer Show für die Kinder

