DIMANCHE & CIE – Donne-moi la main ÉCOLE LES CIGOGNES Saubusse, 1 octobre 2023, Saubusse.

Saubusse,Landes

Spectacle participatif audioguidé / A partir de 8 ans

A quoi joues-tu pendant la récré ? où joues-tu dans la cour ? et avec les copains et copines, ça va ? » Autant de questions que l’on peut poser à un enfant de 8 ans et dont les réponses peuvent révéler bien plus qu’il n’y paraît..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 10:50:00.

ÉCOLE LES CIGOGNES

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Audio-guided participatory show / From age 8

What do you play at recess? Where do you play in the playground? and how are things with your friends? These are just some of the questions you can ask an 8-year-old, and the answers may reveal a lot more than you think.

Espectáculo audioguiado / A partir de 8 años

¿Dónde juegas en el patio? ¿Y cómo te va con tus amigos? Éstas son sólo algunas de las preguntas que se le pueden hacer a un niño de 8 años, y las respuestas pueden revelar mucho más de lo que piensas.

Mitmachshow mit Audioguide / Ab 8 Jahren

Was spielst du in der Pause? Wo spielst du auf dem Schulhof? Und wie geht es dir mit deinen Freunden und Freundinnen? Das sind Fragen, die man einem 8-jährigen Kind stellen kann und deren Antworten viel mehr offenbaren können, als es zunächst den Anschein hat.

