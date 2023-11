Marché Ecole Laconnex Catégorie d’Évènement: Laconnex Marché Ecole Laconnex, 16 décembre 2023, Laconnex. Marché Samedi 16 décembre, 10h00 Ecole En raison des travaux devant la mairie les prochains marchés du 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre se dérouleront dans le préau de l’école de Laconnex.  Vos exposants habituels seront présents et se réjouissent de retrouver le marché le plus authentique de la région.  Ambiance conviviale.  Mêmes horaires. Ecole chemin des Quarts 2 Laconnex 1287 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T14:00:00+01:00

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T14:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Laconnex Autres Lieu Ecole Adresse chemin des Quarts 2 Ville Laconnex Lieu Ville Ecole Laconnex latitude longitude 46.154555;6.038829

