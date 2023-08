Cirque – « Encore heureux » École La Garenne Bois-Herpin, 16 septembre 2023, Bois-Herpin.

Cirque – « Encore heureux » Samedi 16 septembre, 17h00 École La Garenne Entrée libre

Proposé par la CAESE

Par la Compagnie La scie du bourgeon

Avec Elsa Bouchez et Philippe Droz, interprétation – Valentin Boucq ou Léonard Clarys, régie – UP – Circus & Performing Arts, diffusion

De la tendresse de la jeunesse à la fougueuse passion de la vieillesse, et l’inverse, et à l’envers. Délices du temps qui passe et imprègne les corps d’une histoire singulière. Un homme et une femme écrivent leur histoire au présent, au futur et au passé. Le spectateur devient complice de ce jeu intime de force, fragilité et éclats de rire, porté par deux prodigieux jeunes circassiens.

École La Garenne 3 chemin de Mézières 91150 Bois-Herpin Bois-Herpin 91150 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

© Tom Boccara