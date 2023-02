PORTES OUVERTES école et services périscolaires à PLOUNEOUR MENEZ Ecole Jules Ferry Plounéour-Ménez Catégories d’Évènement: Finistère

Plounéour-Ménez

PORTES OUVERTES école et services périscolaires à PLOUNEOUR MENEZ Ecole Jules Ferry, 3 mars 2023, Plounéour-Ménez. PORTES OUVERTES école et services périscolaires à PLOUNEOUR MENEZ Vendredi 3 mars, 16h30 Ecole Jules Ferry Ecole Jules Ferry > Vendredi 3 Mars de 16h à 19h Ecole Jules Ferry rue Jules Ferry 29410 Plounéour Ménez Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne [{“link”: “mailto:rouedad@div-yezh.bzh”}] Une occasion de pouvoir visiter les locaux, découvrir les projets, rencontrer l’équipe pédagogique… se renseigner sur la possibilité de choisir l’enseignement bilingue en français et en breton

Ecole > 02 98 78 94 65

Périscolaires > 02 98 78 94 50

Association de parents d’élèves de l’enseignement bilingue

rouedad@div-yezh.bzh

07 55 68 47 06

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T16:30:00+01:00

2023-03-03T19:00:00+01:00

